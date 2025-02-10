Указ был подписан 7 февраля.

Во Владимирской области президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ» главврачу Муромской районной детской больницы Татьяне Пивикиной. Указ был подписан 7 февраля.Татьяна Пивикина имеет 40-летний стаж работы в здравоохранении, начав свою карьеру педиатром в 1977 году. С 2006 года она занимает должность главврача детской больницы. За свою трудовую деятельность Татьяна была награждена несколькими почетными знаками, включая Знак «Отличник здравоохранения» и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».Напомним, ранее мы писали, что