Об этом сообщили в информационном центре СК России.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставить на контроль ситуацию с многодетными семьями в поселке имени Горького во Владимирской области.Об этом сообщили в пресс-центре ведомства. Ранее жалоба появилась в соцсетях. Жителям в населенном пункте выделили земельные участки без подъездных путей. Единственная дорога находится в ужасном состоянии, ее размывает во время дождей.Сейчас семьи не могут начать строительство домов в поселке. Граждане обращались в различные инстанции, но это не принесло результатов.В регионе начали процессуальную проверку.