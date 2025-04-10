Об этом сообщили в информационном центре СК России.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставить на контроль ситуацию с многодетными семьями в поселке имени Горького во Владимирской области.
Об этом сообщили в пресс-центре ведомства. Ранее жалоба появилась в соцсетях. Жителям в населенном пункте выделили земельные участки без подъездных путей. Единственная дорога находится в ужасном состоянии, ее размывает во время дождей.
Сейчас семьи не могут начать строительство домов в поселке. Граждане обращались в различные инстанции, но это не принесло результатов.
В регионе начали процессуальную проверку.