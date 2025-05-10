Мошенник уже «дожал» свою жертву, и вот – последняя стадия: пенсионер идет к банкомату. А там его встречает «картонный» полицейский с памяткой в руках: «Просят перевести деньги на

Мошенник уже «дожал» свою жертву, и вот – последняя стадия: пенсионер идет к банкомату. А там его встречает «картонный» полицейский с памяткой в руках: «Просят перевести деньги на «безопасный счет»? Клади трубку». Муромская городская прокуратура разработала и изготовила ростовые фигуры полицейских из картона, которые установили возле банкоматов в банках и торговых центрах. По задумке, такой