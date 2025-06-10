Мать мальчика обратилась в прокуратуру с жалобой на нарушения в сфере льготного лекарственного обеспечения.

Прокуратура добилась выплаты компенсации морального вреда несовершеннолетнему инвалиду, которому несвоевременно предоставлялись положенные по закону лекарства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Мать мальчика обратилась в прокуратуру с жалобой на нарушения в сфере льготного лекарственного обеспечения. Установлено, что, несмотря на наличие рецептов и оформленной заявки, необходимые медикаменты не были выданы ребенку вовремя. Суд удовлетворил иск прокуратуры, обязав Министерство здравоохранения Владимирской области выплатить компенсацию.Сейчас ребенок обеспечен необходимыми лекарствами.