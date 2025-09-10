По данным следствия, инцидент произошел 27 декабря 2024 года.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Лакинска. Мужчину обвиняют в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве в здании Владимирского областного суда.По данным следствия, инцидент произошел 27 декабря 2024 года. Обвиняемый пришёл в суд, чтобы подать документы, но сотрудники попросили его устранить недостатки в бумагах. В ответ на это мужчина позвонил по номеру 112 и сообщил, что у него есть гранаты и он собирается устроить взрыв.На место прибыли сотрудники полиции и МЧС. После тщательной проверки никаких взрывчатых веществ обнаружено не было. Из-за ложного вызова были задействованы силы и средства экстренных служб.Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.