Во Владимире расследуется дело против двух частных детективов, которых подозревают в незаконном сборе налоговой и банковской информации.По данным ФСБ, мужчины с 2010 года занимались слежкой и сбором информации о людях. В частности, они передали заказчику банковские данные о заработной плате и месте работы одного из граждан.В марте этого года детективы за 26 тысяч рублей собрали для «клиентки» (которая оказалась участницей оперативного мероприятия) сведения о жителе Владимира, включая информацию о его счетах.В ходе обысков у детективов изъяли технику и записи. Расследование продолжается.