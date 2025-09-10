Принятие закона позволит контролировать уплату туристического налога.

Депутаты Законодательного собрания Владимирской области готовят новый региональный закон о деятельности гостевых домов. Он должен стать частью федерального эксперимента.Основная цель закона — защитить права туристов и гарантировать им качественный сервис. По словам заместителя председателя Заксобрания Романа Кавинова, новый закон поможет устранить неравенство между сертифицированными отелями и гостевыми домами, которые сейчас часто работают без должного контроля.Кроме того, принятие закона позволит контролировать уплату туристического налога. Сейчас его платят только сертифицированные гостиницы, тогда как многие гостевые дома по своим размерам и количеству гостей не уступают отелям.