Трагедия произошла в поселке Пролетарский Гороховецкого района Владимирской области.

Иногда самые обыденные вещи становятся причинами невероятных трагедий. Долгий конфликт между соседями из-за собаки и домашних птиц перерос в смертельную ссору. Выстрел, предназначавшийся животному, стал роковым для его хозяина. Подробнее в материале vlad.aif.ru.Смертельный выстрелЖарким июльским утром в тихом поселке Пролетарский Гороховецкого района развернулась трагедия. Конфликт, который долго тлел между двумя соседями, вспыхнул с новой силой и привел к гибели человека. Все началось с домашней птицы — утят.Мужчина 1965 года рождения уже давно замечал, что соседская собака то и дело пробирается на его участок. После ее визитов он регулярно находил погибших домашних птиц. В начале июля чаша его терпения переполнилась: на своем подворье он обнаружил 20 мертвых утят. Ненавистная собака, а вместе с ней и её хозяин, стали для него главной мишенью.Взяв пневматическую винтовку, он направился к соседу, чтобы выяснить отношения. Как позднее установило следствие, у мужчин уже был «длительный конфликт из-за собаки».Трагическая случайностьСловесная перепалка быстро переросла во взаимные оскорбления. Собака, лая, бросалась на незваного гостя, и ее хозяину, мужчине 1956 года рождения, с трудом удавалось удерживать животное за ошейник.«Обвиняемый, возмущенный тем, что собака задушила его утят, а хозяин категорически не хотел его слушать, решил выстрелить в животное, однако промахнулся и попал в живот ее хозяину», — прокуратура Гороховецкого района.Выстрел стал роковым. Пуля, выпущенная из пневматической винтовки, повредила внутренние органы и крупный кровеносный сосуд. Поняв, что натворил, стрелявший попытался спасти соседа. Он сам отвез его в больницу Дзержинска, однако ранение оказалось несовместимо с жизнью.«Фигурант лично отвез пострадавшего в медицинское учреждение города Дзержинска, однако в результате ранения у него были повреждены внутренние органы и крупный кровеносный сосуд, и мужчина 1956 года рождения, несмотря на медицинскую помощь, скончался», — в сообщении Следственного комитета.Полностью признал винуОбвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Он принес извинения семье погибшего. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в Гороховецкий районный суд.Добавим, что опасность может представлять даже, на первый взгляд, пневматическое оружие. По данным МВД, пневматическое оружие часто фигурирует в сводках о преступлениях. С его помощью совершаются убийства, покушения на убийства, причинение тяжкого вреда здоровью и хулиганство.