Спортивное мероприятие для взрослых и детей состоится на стадионе гимназии № 39 (ул. Нижняя Дуброва, 28А). В программе: городской детский футбольный турнир, концертная программа, мастер-классы,

Спортивное мероприятие для взрослых и детей состоится на стадионе гимназии № 39 (ул. Нижняя Дуброва, 28А). В программе: городской детский футбольный турнир, концертная программа, мастер-классы, интерактивные зоны. Специальным гостем «Дуброва фест» станет звезда владимирского футбола из ФК «Торпедо-Владимир» Иван Каратыгин. Начало – в 17.30. Приходите всей семьёй! Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!