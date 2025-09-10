Следком РФ по Владимирской облсти завершил расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя Лакинска, который обвиняется в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве в

Следком РФ по Владимирской облсти завершил расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя Лакинска, который обвиняется в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве в здании Владимирского областного суда. Как установило следствие, инцидент произошел 27 декабря 2024 года. Мужчина пришел в суд, чтобы подать дополнения к апелляционной жалобе, но сотрудники канцелярии указали ему на недостатки в