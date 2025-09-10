Регион получит более 192 миллионов рублей на переселение 258 человек из аварийного жилья общей площадью 4,8 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин от

Регион получит более 192 миллионов рублей на переселение 258 человек из аварийного жилья общей площадью 4,8 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин от Владимирской области в своих соцсетях. Средства выделены в рамках нового этапа программы по переселению граждан из аварийного жилья. Всего на шесть российских территорий направят 2,28 миллиарда рублей,