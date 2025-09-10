По итогам конкурса Александр Одинцов назначен генеральным директором некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области». Об этом сообщили

По итогам конкурса Александр Одинцов назначен генеральным директором некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области». Об этом сообщили в облправительстве. Решение о назначении нового руководителя Фонда капремонта утверждено приказом регионального министра ЖКХ Сергея Маевского. Из пресс-релиза правительства области Александр Сергеевич Одинцов родился в 1983 году, имеет высшее юридическое образование. С 2005 по 2007