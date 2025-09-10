Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело в отношении александровского многодетного отца. Поводом стали развратные действия в отношении несовершеннолетней

Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело в отношении александровского многодетного отца. Поводом стали развратные действия в отношении несовершеннолетней дочери, о которых девушка подробно рассказала в новом сюжете программы “Пусть говорят” на Первом канале. Дело возбуждено по статье о развратных действиях. Это решение последовало после июньской проверки, когда 18-летняя Анна Сухова впервые публично заявила,