Первенство ЦФО по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет состоялось в Брянске и собрало порядка 600 спортсменов со всей центральной России. Среди них и сборная наших земляков, которая показала отличные результаты, получив 7 путевок на «Россию». Об этом сообщили в Минспорта региона. Среди владимирских дзюдоистов серебро выиграли Максим Спивак из Владимира, Григорий Привалов