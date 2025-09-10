На автодороге Александров – Балакирево во Владимирской области завершен самый масштабный дорожный ремонт 2025 года: благоустроено 1,5 километров пути. Площадь обновленного дорожного

На автодороге Александров – Балакирево во Владимирской области завершен самый масштабный дорожный ремонт 2025 года: благоустроено 1,5 километров пути. Площадь обновленного дорожного покрытия составила более 76,6 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в облправительстве. Ремонт затронул участки с 4-го по 16-й километр дороги Александров – Балакирево. Были проведены комплексные работы, включающие устройство выравнивающего и верхнего