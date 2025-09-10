К началу нового учебного года в нашем регионе открылось сразу несколько школ и детсадов.

Однако не все учебные учреждения к 1 сентября оказались готовы на 100%.ДолгожданнаяК началу нового учебного года в нашем регионе открылось сразу несколько школ и детсадов.1 сентября прозвучал первый звонок, пожалуй, в самом долгожданном образовательном учреждении города Владимира — в школе в мкр-не Сновицы-Веризино.Строить эту школу начали еще в 2023 году. Тогда администрация Владимира заклю¬чила с подрядчиком — ЗАО «МНК-Групп» — контракт стоимостью более 1,2 млрд рублей.Однако исполнитель почти сразу же начал отставать от графика. В дело пришлось вмешаться городской прокуратуре, от которой гендиректор строительной организации четыре раза получал представления в связи с нарушением графика. И это волшебным образом помогло подрядчику ускорить темпы строительства.Не оставили без внимания и субподрядчиков.«К примеру, одним из них по результатам проведённой в прокуратуре рабочей встречи и разъяснения положений законодательства ускорено выполнение просроченных работ по монтажу лифтов, контракт исполнен в полном объеме», — уточнила старший помощник прокурора Владимирской области Татьяна Логинова.Одним словом, надзорное ведомство фактически сопровождало весь ход строительства: сотрудники прокуратуры ежемесячно выезжали на место и оценивали работы. Опять-таки под контролем прокуратуры объект ввели в эксплуатацию.В итоге 1 сентября школа распахнула свои двери для учеников, но... устранение недочетов будет продолжено.«Есть, к сожалению, недостатки, которые обусловлены сложным рельефом микрорайона. В ближайшее время подрядчики должны устранить замечания, которые между тем образовательному процессу не мешают», — признал губернатор Александр Авдеев.Напомним, новое учреждение вошло в состав Образовательного центра № 1.Образовательное пространство организовали по современным требованиям. В распоряжении учеников информационно-библиотечный центр, лаборатории, медиацентр, залы для занятий спортом. В перспективе откроются предпрофильные и профильные классы естественно-научного направления, научное общество учащихся «Юный учёный». Кроме того, при школе создано спортивное ядро — на его базе будут организованы внешкольные спортивные секции. Также ребята смогут посещать хоровую, хореографическую, театральную и медиастудию для раскрытия своих творческих способностей.Школа рассчитана на 1100 мест, но в настоящее время загружена только на 60%. Однако власти предполагают, что уже в следующем учебном году учеников будет гораздо больше.А что в районах?В других уголках региона к новому учебному году тоже постарались. Так, в Добрятинской школе Гусь-Хрустального района достроили здание пищеблока на 100 человек.Свои двери после капитального ремонта открыла и Якиманско-Слободская школа в округе Муром, Павловская в Суздальском районе, школы № 14 в Гусь-Хрустальном и № 40 во Владимире. В рамках нацпроекта «Семья» отремонтирован детский сад № 62 в Муроме.«В 2026 году планируем значительно нарастить объёмы капремонта: Министерство просвещения Российской Федерации согласовало 35 школ области, три детских сада и один колледж. Кроме того, по итогам федерального конкурсного отбора будем капитально ремонтировать три загородных лагеря и возводить жилые модули в двух лагерях», — сообщает министр образования Владимирской области Светлана Болтунова.