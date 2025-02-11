Татьяна Пивикина, работающая главврачом Муромской районной детской больницы, получила почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации». Соответствующий указ

Татьяна Пивикина, работающая главврачом Муромской районной детской больницы, получила почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации». Соответствующий указ подписал Владимир Путин, сообщает пресс-служба минздрава области. Татьяна Михайловна в медицине уже более 40 лет. Она специалист в организации здравоохранения и общественного здоровья, педиатрии и пульмонологии. Детскую больницу возглавляет с 2006 года. Из пресс-релиза минздрава области В