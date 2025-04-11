В Юрьев-Польском мама с дочкой умерли в своей квартире при неизвестных обстоятельствах. Странный гнилостный запах почувствовали соседи. Обеспокоенные люди вызвали полицию. Как сообщил

В Юрьев-Польском мама с дочкой умерли в своей квартире при неизвестных обстоятельствах. Странный гнилостный запах почувствовали соседи. Обеспокоенные люди вызвали полицию. Как сообщил «Шестому каналу» сообщил собственный источник, тела нашли в доме на улице Свободы 4 апреля. 30-летняя погибшая женщина была инвалидом, а ее 52-летняя мать ухаживала за ней. По нашей информации, на трупах нет