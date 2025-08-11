Инцидент произошел 16 мая.

В Собинке будут судить 43-летнего жителя Лакинска, который в порыве ревности разбил чужой автомобиль, приняв его за машину нового знакомого своей бывшей жены.Инцидент произошел 16 мая. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина шел мимо дома бывшей супруги и увидел припаркованный рядом Mercedes-Benz ML320. Решив, что автомобиль принадлежит ее новому возлюбленному, он ударил по двери и крылу, а затем бросил в лобовое стекло кусок кирпича. В результате были разбиты стекло, люк и повреждены другие детали, в прокуратуре региона.Позже выяснилось, что машина принадлежала знакомому отца бывшей жены. Ущерб составил более 320 тысяч рублей. Обвиняемый полностью признал свою вину и возместил причиненный ущерб. Теперь дело передано в суд.