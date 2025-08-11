Всего к медикам обратился 71 человек.

За прошедшую неделю к медикам Владимирской области обратился 71 человек с жалобами на укусы клещей. У восьми из них были обнаружены клещи, зараженные иксодовым клещевым боррелиозом. Среди пострадавших — 14 детей.Всего с начала сезона в лечебные учреждения региона обратилось более 2100 человек, включая 512 детей. Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом во Владимирской области не зарегистрировано.Специалисты Роспотребнадзора еженедельно исследования снятых с людей клещей. Ведомство напоминает жителям о необходимости соблюдать меры предосторожности при посещении лесов и парков.