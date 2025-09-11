В лесах под Меленками госохотинспекторы сняли на видео неясыть длиннохвостую – крупного хищника из семейства совиных. Эта птица занесена в Красную книгу Владимирской области. Длина ее тела

В лесах под Меленками госохотинспекторы сняли на видео неясыть длиннохвостую – крупного хищника из семейства совиных. Эта птица занесена в Красную книгу Владимирской области. Длина ее тела достигает 70 сантиметров, а размах крыльев – около 115 сантиметров. Отличительной чертой является длинный, клиновидный хвост с тёмными полосами, который заметно выступает из-под сложенных крыльев, когда птица сидит.