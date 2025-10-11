На призыв губернатора помочь мирным гражданам Белгородской области, страдающих от постоянных нападений ВСУ, откликнулись все муниципальные образования. Жителям Белгородчины отправили

На призыв губернатора помочь мирным гражданам Белгородской области, страдающих от постоянных нападений ВСУ, откликнулись все муниципальные образования. Жителям Белгородчины отправили постельное белье, матрасы, подушки, одеяла, пледы, посуду, средства личной гигиены, теплую одежду, а также огнетушители, фонарики, канистры, батарейки. Это вторая партия гуманитарной помощи от владимирцев для мирных граждан Белгородской области. Губернатор Александр Авдеев поблагодарил жителей