Жители микрорайона пожаловались на затрудненный выезд из Юрьевца.

Временно исполняющий полномочия главы города Владимира Сергей Волков провел выездной прием граждан в микрорайоне Юрьевец. В ходе встречи сразу несколько острых тем: дороги, общественный транспорт и развитие школ и детсадов.Так, жители микрорайона пожаловались на затрудненный выезд из Юрьевца. Сергей Волков предложил установить светофор на выезде с улицы Вольной. Соответствующий запрос уже направили федеральным дорожникам.Кроме того прозвучало предложение проработать строительство новой транспортной магистрали до улицы Верхняя Дуброва.