Соседские войны в Гороховецком районе дошли до уголовного дела. Причина ссоры – собака, которую пожилая женщина выпускает в подъезд без намордника. Разъяренный сосед бросил пенсионерке

Соседские войны в Гороховецком районе дошли до уголовного дела. Причина ссоры – собака, которую пожилая женщина выпускает в подъезд без намордника. Разъяренный сосед бросил пенсионерке под ноги «гранату». Мужчину обвиняют в угрозе убийством. Инцидент произошел в феврале, сообщили в УМВД области. Соседи находились в общем коридоре многоквартирного дома и скандалили. Обвиняемый угрожал 66-летней женщине. Чтобы