Свой Вечный огонь появился у поселка Красная Горбатка. Ранее пламя зажигали только по праздникам, а теперь благодаря новому газопроводу оно будет гореть постоянно, рассказали в пресс-службе

Свой Вечный огонь появился у поселка Красная Горбатка. Ранее пламя зажигали только по праздникам, а теперь благодаря новому газопроводу оно будет гореть постоянно, рассказали в пресс-службе правительства области. Огонь зажгли в память о селивановцах, которые погибли, защищая страну в годы Великой Отечественной войны. Напомним, ранее Вечный огонь появился у города Костерево Петушинского района. Частичку пламени