Салют в День Победы не обошелся без собачьих испугов. Спасатели ПСО Владимира в своих соцсетях поделились историей про самоедского шпица Ральфа, для которого фейерверки обернулись падением

Салют в День Победы не обошелся без собачьих испугов. Спасатели ПСО Владимира в своих соцсетях поделились историей про самоедского шпица Ральфа, для которого фейерверки обернулись падением в смотровую яму. Услышав залпы, пес сорвался с поводка и рванул по 1-ой Кольцевой улице. В итоге добегался до смотровой ямы, с помощью которой ремонтируют авто, и провалился в