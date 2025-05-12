Ожидается, что половина жителей региона начнет зарабатывать по 100 тыс. рублей в месяц через 5,8 лет.

Владимирская область заняла 47-е место в рейтинге динамики зарплат, согласно данным экспертов РИА Новости. Ожидается, что половина жителей региона начнет зарабатывать по 100 тыс. рублей в месяц через 5,8 лет, а 75% — через 8,3 года.Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где половина населения уже получает такие доходы, а 75% выйдут на тот же уровень через 3,7 года. На последнем месте оказалась Ингушетия, где средняя зарплата достигнет 100 тыс. рублей у 50% населения только через 15,4 года.Напомним, ранее мы писали, что