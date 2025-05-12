В Костерево подростки избили мужчину и заставили на камеру признаться, что он помочился на недавно появившийся в городе Вечный огонь. Однако потерпевший, судя по всему, на самом деле ни в чем

В Костерево подростки избили мужчину и заставили на камеру признаться, что он помочился на недавно появившийся в городе Вечный огонь. Однако потерпевший, судя по всему, на самом деле ни в чем не виноват. Об этой истории сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости». Там же было опубликовано признательное видео. На нем видно самого мужчину, а за кадром слышны