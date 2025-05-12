Во Владимире в микрорайоне Оргтруд загорелся многоквартирный дом №7 на улице Строителей. Как сообщили в МЧС, пожар произошел вчера, 11 мая, в 18:22. На место выехали 17 спасателей и 7 единиц

Во Владимире в микрорайоне Оргтруд загорелся многоквартирный дом №7 на улице Строителей. Как сообщили в МЧС, пожар произошел вчера, 11 мая, в 18:22. На место выехали 17 спасателей и 7 единиц техники. Пожарные эвакуировали из дома 28 человек, среди них – 10 детей. Одного человека пришлось спасать с помощью спецустройства. Огонь удалось потушить на площади