В результате ДТП пострадал один человек.

Во Владимире произошло столкновение мотоциклиста с легковым автомобилем. ДТП случилось 11 мая в 00:50 возле дома №94 по улице Горького. Об этом сообщили в Госавтоинспекции УМВД России по городу Владимиру.По предварительным данным 25-летний водитель мотоцикла «Ямаха», двигаясь по улице Горького со стороны Юрьев-Польского, совершил столкновение с кроссовером «Хендай Туссон», который остановился на красный сигнал светофора.В результате ДТП мотоциклист получил травмы и был госпитализирован. По факту произошедшего Госавтоинспекция проводит проверку для установления всех обстоятельств аварии.