Так, более более 15 миллионов рублей на обновление отделов ЗАГС в Суздальском и Петушинском районах.

В 2025 году во Владимирской области продолжатся работы по ремонту помещений органов ЗАГС. Это стало возможным благодаря инициативе Президента России Владимира Путина, объявившего прошлый год Годом семьи. Об этом рассказали в правительстве региона.В 2024 году по решению губернатора Александра Авдеева из областного бюджета было выделено более 15 миллионов рублей на обновление отделов ЗАГС в Суздальском и Петушинском районах. Так, в Петушинском районе, где до недавнего времени молодожёны расписывались в зале местного Дома культуры, успешно завершилась модернизация нового зала ЗАГС: за 2 миллиона рублей здесь выполнены отделочные работы, заменено напольное покрытие и двери, а также закуплена новая мебель.В Суздальском районе ремонт носит более масштабный характер, так как здание ЗАГС является памятником культуры. В рамках подготовки к 1000-летию Суздаля выделено 13,7 миллионов рублей на обновление фасада и внутренних помещений. В 2025 году планируется завершить ремонт лестницы и дооснастить помещения необходимой мебелью.Кроме того, в Александровском районе возводится новый Дворец бракосочетания. Получив разрешение на ввод в эксплуатацию здания площадью 408 квадратных метров, в этом году начнётся отделка внутренних помещений и закупка мебели на сумму дополнительно 13,5 миллионов рублей.