Ковровчанина будут судить после того, как он насмерть сбил женщину на пешеходном переходе. Однако сам водитель отрицает вину. ДТП произошло 6 марта этого года, рассказали в пресс-службе

Ковровчанина будут судить после того, как он насмерть сбил женщину на пешеходном переходе. Однако сам водитель отрицает вину. ДТП произошло 6 марта этого года, рассказали в пресс-службе прокуратуры области. В дождливый вечер мужчина ехал на своем авто «Шкода Октавия» по улице Абельмана в сторону улицы Федорова. Водитель выбрал скорость, которая не давала ему возможности хорошо