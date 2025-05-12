Новый ресурс будет публиковать новости администрации и официальные документы.

Мэрия Владимира анонсировала создание медиахолдинга «Владимир – это мы». Глава города Дмитрий Наумов подписал соответствующее постановление 6 мая.Новый ресурс будет публиковать новости администрации и официальные документы, а также планирует выпуск телепрограмм и размещение рекламы. В настоящее время медиахолдинг имеет зарегистрированный информационный бюллетень и сетевое издание, главным редактором которых стал Роман Боровков. Штаб-квартира холдинга расположена на улице Горького, 40.Напомним, ранее мы писали, что