Руки сами собой перебирают струны гитары. На 101-м году жизни Зоя Васильевна поет ту самую «Катюшу», которую когда-то пела в палате раненым. Знакомая мелодия сначала веселит, а позже уносит в

Руки сами собой перебирают струны гитары. На 101-м году жизни Зоя Васильевна поет ту самую «Катюшу», которую когда-то пела в палате раненым. Знакомая мелодия сначала веселит, а позже уносит в далекие воспоминания. В 40-м семнадцатилетняя Зоя окончила школу медицинских сестер, а спустя год уроженка Вязников была уже на фронте. Числилась в партизанском отряде Крымского района.