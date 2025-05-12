Недавно здание и территория школы были обновлены в рамках федеральных проектов Единой России.

В Гусь-Хрустальном на базе детской школы искусств имени М.А. Балакирева второй год работает Школа креативных индустрий. Недавно здание и территория школы были обновлены в рамках федеральных проектов Единой России. Об этом рассказал депутат Госдумы Игорь Игошин.«Для многих Школа станет первым шагом в будущую профессию», — отметил Игорь Игошин.Школа предоставляет специализированные пространства для учащихся, включая современные фото- и видеостудии, студии для звукорежиссуры, анимации, 3D графики и VR-технологий. В этом году юные креативщики разработали интерактивную карту туристических маршрутов, поработали над финишным проектом благоустройства набережной городского озера, сочинили молодёжный гимн города.Обучение в Школе креативных индустрий стало важным шагом для 157 учащихся в возрасте от 12 до 17 лет, давая им возможность развивать креативные идеи и реализовывать мечты. Проект профинансирован государством на сумму около 111 миллионов рублей.