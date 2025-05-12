Отопительный сезон во Владимире завершится 14 мая, продлевать его не планируется, заявили в мэрии «Шестому каналу». Между тем в некоторых районах области из-за майских холодов батареи решили

Отопительный сезон во Владимире завершится 14 мая, продлевать его не планируется, заявили в мэрии «Шестому каналу». Между тем в некоторых районах области из-за майских холодов батареи решили выключить позже. Так, например, в Гороховецком районе отключение отопления перенесли с 12 на 16 мая. А в Киржачском районе и вовсе продлили сезон до 19 мая. Прогноз погоды