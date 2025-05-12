13,5 тысячи жителей региона продолжают искать постоянную работу.

Согласно данным Владимирстата на январь 2025 года, во Владимирской области трудятся 701,4 тысячи человек, что составляет 98,1% от экономически активного населения. В то же время, 13,5 тысячи жителей региона продолжают искать постоянную работу.После длительных майских праздников работоспособное население области возвращается к своим обязанностям. Следующий государственный выходной ожидается в четверг, 12 июня.Напомним, ранее мы писали, что