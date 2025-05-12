В этом году владимирский Центральный парк культуры и отдыха стал второй точкой празднования 80-летия Великой Победы. На гала-концерте свои лучшие номера показали как детские, так и

В этом году владимирский Центральный парк культуры и отдыха стал второй точкой празднования 80-летия Великой Победы. На гала-концерте свои лучшие номера показали как детские, так и профессиональные творческие коллективы города. Елена Ермакова, начальник управления культуры администрации г. Владимира Великий праздник для нашей страны и наших людей. Это тоже создает прекрасное настроение, поэтому я думаю, что