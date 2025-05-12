В Киржаче 25-летняя мотоциклистка пострадала в аварии. Инцидент произошел 7 мая в 15:43, рассказали в УМВД области. 71-летний водитель автомобиля «Лада Нива» двигался по улице Ленинградской со

В Киржаче 25-летняя мотоциклистка пострадала в аварии. Инцидент произошел 7 мая в 15:43, рассказали в УМВД области. 71-летний водитель автомобиля «Лада Нива» двигался по улице Ленинградской со стороны Кольчугино. Пожилой мужчина врезался в мотоцикл «КТМ Дюк», который ехал по встречке. В итоге пострадала молодая байкерша. Девушку госпитализировали. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! фото: УМВД области