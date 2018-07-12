Американская лыжница Киккан Рэндалл сообщила,
что у нее диагностировали рак груди. Такое заявление она сделала в Twitter.
Американская лыжница Киккан Рэндалл сообщила,
что у нее диагностировали рак груди. Такое заявление она сделала в Twitter.
На
Играх-2018 в Пхенчхане 35-летняя спортсменка завоевала золото. В составе
сборной США она стала лучшей в командном спринте.
Однако пока, к сожалению, о лыжных гонках
Киккан придется забыть. "Недавно врачи диагностировали у меня рак груди.
Несмотря на то, что болезнь была выявлена на ранней стадии, а медики дают
оптимистичные прогнозы, это изменит мою жизнь в ближайшие месяцы", – написала
Рэндалл в соцсети.
Ранее, в мае этого года в возрасте 33 лет
скончалась немецкая пловчиха Даниэла Самульски. Ее
убило онкологическое заболевание брюшной полости. Из-за рака она завершила спортивную
карьеру в 2011 году. У двукратной чемпионки Европы по плаванию остались двое маленьких детей.
Как писали Dni.Ru, в ноябре
прошлого года рак стал причиной смерти и 49-летней знаменитой
теннисистки Яны Новотны. Победительница Уимблдона умерла в Чехии в кругу семьи
в своем доме.