Американская лыжница Киккан Рэндалл сообщила, что у нее диагностировали рак груди. Такое заявление она сделала в Twitter.

Американская лыжница Киккан Рэндалл сообщила,что у нее диагностировали рак груди. Такое заявление она сделала в Twitter.НаИграх-2018 в Пхенчхане 35-летняя спортсменка завоевала золото. В составесборной США она стала лучшей в командном спринте.Однако пока, к сожалению, о лыжных гонкахКиккан придется забыть. "Недавно врачи диагностировали у меня рак груди.Несмотря на то, что болезнь была выявлена на ранней стадии, а медики даютоптимистичные прогнозы, это изменит мою жизнь в ближайшие месяцы", – написалаРэндалл в соцсети.Ранее, в мае этого года в возрасте 33 летскончалась немецкая пловчиха Даниэла Самульски. Ееубило онкологическое заболевание брюшной полости. Из-за рака она завершила спортивнуюкарьеру в 2011 году. У двукратной чемпионки Европы по плаванию остались двое маленьких детей.Как писали Dni.Ru, в ноябрепрошлого года рак стал причиной смерти и 49-летней знаменитойтеннисистки Яны Новотны. Победительница Уимблдона умерла в Чехии в кругу семьив своем доме.