Центральную Россию накрыл мощный балканский циклон «Фрэнсис». Владимирская область оказалась среди наиболее пострадавших регионов – высота снежного покрова местами достигла полуметра. Стихия стала испытанием и для коммунальных служб, и для самих жителей. Но, несмотря на сложности, город продолжает жить – техника работает, люди адаптируются и стараются сохранять позитив. Глеб, житель г. Владимира: Мы ездим на