Борьба за существование 28-го автобусного маршрута продолжается: власти Владимира в очередной раз начали поиск перевозчика для его обслуживания. К слову, теперь, если кто-то согласится снова пустить по городу автобусы под номером 28, все их направят по новому пути. Информация о начале торгов появилась на официальном сайте госзакупок 11 августа. В контракте, который потенциальная транспортная компания