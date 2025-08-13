По факту нападения цыган на машину скорой в Суздальском районе возбуждено уголовное дело. Соответствующее поручение региональные следователи получили от главы федерального Следкома

По факту нападения цыган на машину скорой в Суздальском районе возбуждено уголовное дело. Соответствующее поручение региональные следователи получили от главы федерального Следкома Александра Бастрыкина. Речь идет о резонансной истории, произошедшей в ночь на 10 августа. Владимирская бригада скорой помощи приехала на вызов в село Сновицы. Там, рассказывают фельдшеры, их встретила компания в нетрезвом виде. Подробности