Въезд в микрорайон Веризино напротив НИКТИДа расширят. Центр управления городскими дорогами приступил к подготовительным работам. Сначала необходимо устроить новую пешеходную зону. В связи с расширением проезжей части действующий тротуар придется ликвидировать и проложить его в другом месте. Так, в настоящий момент дорожники уже выполнили устройство основания пешеходной дорожки. Александр Жильцов, начальник участка службы содержания объектов