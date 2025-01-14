Преступление произошло с мая 2023 по февраль 2024 года.

Экс-бухгалтеру филиала «Владлесхоза» назначен срок за хищение двух миллионов рублей. Как сообщает пресс-служба УФСБ по Владимирской области, женщина использовала цифровую электронную подпись учреждения для перевода средств на свой счет под предлогом расчетов с контрагентами и выплаты премий.Преступление произошло с мая 2023 по февраль 2024 года. Суд приговорил ее к 3 годам лишения свободы, однако приговор отложен на 3 года до достижения ее детям 14 лет. Уголовное дело было возбужденно по статье «присвоение».