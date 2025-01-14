Традиционный забег сказочных героев все-таки состоится. Ранее его планировали провести 12 января, но, видимо из-за погоды, перенесли на 18 января. Об месте старта и времени сообщили в мэрии. В

Традиционный забег сказочных героев все-таки состоится. Ранее его планировали провести 12 января, но, видимо из-за погоды, перенесли на 18 января. Об месте старта и времени сообщили в мэрии. В этот раз Деды Морозы и Снегурочки побегут по Центральному парку. Раньше сказочный марафон проводили в центре города. Старт – в 12:00, сбор участников – за полчаса