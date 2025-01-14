После прокурорской проверки нового тротуара в Петушках оказалось, что подрядчик «сэкономил» на работах. Он не стал закупать нужное количество песка, оставив полмиллиона для своего кармана.

После прокурорской проверки нового тротуара в Петушках оказалось, что подрядчик «сэкономил» на работах. Он не стал закупать нужное количество песка, оставив полмиллиона для своего кармана. Как рассказали в пресс-службе ведомства, 1 апреля администрация Петушков заключила контракт с подрядчиком на устройство территории, прилегающей к многоквартирному жилому дому. Работы стоили 2,2 миллиона. Подрядчик сделал все, что было