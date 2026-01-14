По сообщениям в соцсетях, дорога, ведущая к школьному зданию, превратилась в полосу препятствий. Асфальтовое покрытие активно разрушается, на проезжей части образовались глубокие ямы. Передвижение пешеходов стало небезопасным, затруднен проезд автомобилей — в том числе тех, что везут продукты в школьную столовую.При этом, как утверждают местные жители, ремонтные работы не проводятся несмотря на явные нарушения и риски.На ситуацию обратил внимание глава СК РФ. Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю регионального управления Следственного комитета по Владимирской области Артему Кулакову возбудить уголовное дело и потребовал доложить о ходе и результатах расследования.Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.