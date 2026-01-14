Екатерина Проничева директором Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) им. А. С. Пушкина. Это одна из самых значимых кадровых перестановок в российской музейной сфере последнего времени. До этого с 2022 года она возглавляла Владимиро-Суздальский музей-заповедник. Рассказываем, что известно о новом директоре Пушкинского музея.От юриста до директора музеяЕкатерина Владимировна Проничева родилась 26 мая 1977 года. Ее образовательный путь впечатляет разносторонностью. В 2000 году окончила юридический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова. Позже получила диплом факультета искусств того же университета.Первые годы карьеры Екатерина . Работала юристом в ОАО «Росгосстрах» и ООО «ЮСТ». Возглавляла отдел специальных проектов юридического департамента ОАО «Газпром». Занималась адвокатской практикой.С 2010 года участвовала в создании нового направления — правового сопровождения участников арт‑рынка (совместно с юрфирмой «ЮСТ»).Москва как площадка для больших проектовВ 2012 году начался новый этап — работа в органах власти. В марте 2012 года назначена первым заместителем главы Департамента культуры города Москвы. В декабре в 2013возглавила Департамент культурного наследия Минкультуры России.Екатерина участвовала в работе группы по формированию системы «Открытое правительство» и координационного совета по туризму. Презентовала новый фирменный стиль и логотип Московского зоопарка.С 2014 года Екатерина связана с ВДНХ.Апрель 2014: первый заместитель генерального директора ОАО «ВДНХ».Июнь 2015: генеральный директор АО «ВДНХ».Под ее руководством на территории ВДНХ созданы музеи («Космос», «Слово», «Буран»), запущены фестивальные и образовательные программы.В 2018 году Екатерина Проничева стала председателем Комитета по туризму Москвы. Благодаря ее работе столица номинировалась на престижную премию World Travel Awards в 2019 и 2020 годах.Владимиро‑Суздальский музей‑заповедник: пять лет стратегииВ июле 2022 года Екатерина возглавила Владимиро‑Суздальский музей‑заповедник. Ее назначение стало результатом победы в открытом конкурсе концепций развития учреждения (из 6 претендентов).В своей презентации она обозначила три ключевых направления:туристическо‑экскурсионный центр: внедрение современных технологий, создание инфраструктуры для больших турпотоков.научно‑методический центр: открытие реставрационных лабораторий, запуск образовательных курсов по искусствоведению и истории.центр семейного и детского досуга: разработка программ для разных возрастных групп.Тогда эксперты отметили, что «Екатерина Владимировна представляет планы по развитию музея‑заповедника не на будущий год, а на ближайшие пять лет».Новый вызов: ГМИИ им. А. С. ПушкинаНазначение на пост директора Пушкинского музея — логичный шаг в карьере профессионала, который умеет сочетать административный опыт с творческим видением, успешно реализует масштабные проекты (от реновации ВДНХ до развития туристического бренда Москвы) и понимает потребности современной аудитории и значение научной работы в музейном деле.Теперь перед Екатериной Проничевой стоит задача сохранить традиции одного из главных художественных музеев страны и предложить новые идеи для его развития.Семейный контекст: сестры в мире культурыПримечательно, что сестра Екатерины Проничевой — Елена Проничева — также занимает видное место в музейной сфере. Ее карьерный путь:в 2005 году окончила МГИМО по специальности «сравнительная политология»;работала в комитете по бюджету и налогам Госдумы, в департаменте внешнеэкономической деятельности «Газпрома», в Газпромбанке;в 2013 году стала исполнительным директором Еврейского музея и центра толерантности;в 2015–2020 годах руководила Федеральным научно‑методическим центром по вопросам психологии и педагогики толерантности;15 декабря 2020 года назначена директором московского Политехнического музея;до января 2026 года возглавляла Государственную Третьяковскую галерею (покинула пост по собственному желанию).Таким образом, сестры Проничевы представляют собой редкий пример семейного вклада в развитие российской музейной индустрии: обе обладают глубоким пониманием культурных процессов, богатым управленческим опытом и стремлением модернизировать традиционные институции, сохраняя их наследие.