Суровые погодные условия резко повышают риск ДТП.

Во Владимирской области в ближайшие дни ожидается похолодание. Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными и по возможности отказаться от дальних поездок — суровые погодные условия резко повышают риск ДТП.Полицейские перед выездом тщательно проверять автомобиль, строго соблюдать скоростной режим и держать безопасную дистанцию, а также по возможности избегать резких маневров.Пренебрежение правилами уже привело к двум серьезным авариям 12 января. Так, в Вязниковском районе на 284 км трассы М‑7 около 13:10 водитель автомобиля «Хавал» не справился с управлением. Машина ушла в неуправляемый занос и опрокинулась. К счастью, водитель не пострадал, но автомобиль получил серьезные механические повреждения.В Кольчугинском районе около 10:00 водитель «Лады Ларгус» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в ехавший впереди «Датсун». Пострадавшую «Датсуна» госпитализировали.